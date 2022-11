Das Wetter in Bayern: trüb und regnerisch, Höchstwerte 6 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.11.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit gebietsweise starkem Regen bei höchstens 6 bis 10 Grad. Gegen Abend ist im oberfränkische Bergland Schneeregen möglich, am Alpenrand wird es windig. In der Nacht bei Tiefstwerten von 2 Grad Glättegefahr im Bayerischen Wald, in der Rhön und teils auch im Flachland. Morgen im Norden und Osten Schneeregen oder Schnee, im Süden öfter trocken und sonnig. Tiefstwerte am Wochenende um den Gefrierpunkt, Höchstwerte morgen -2 bis 7 und am Sonntag bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 06:00 Uhr