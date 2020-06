Das Wetter in Bayern: trüb und regnerisch bei 13 bis 19 Grad

Innenminister wehren sich gegen Rassismus-Vorwürfe bei der Polizei

Berlin: Mehrere Politiker haben die Polizei in Deutschland gegen Rassismus-Vorwürfe verteidigt. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Maier, sagte, es gebe zwar Einzelfälle. Deshalb dürfe man aber die Integrität der Polizei nicht strukturell in Frage stellen, so Meier in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch Bayerns Innenminister Herrmann stellt sich hinter die Polizei. Dem "Münchner Merkur" sagte er, Äußerungen über Rassismus seien hier fehl am Platz - gerade mit Blick auf die Polizei-Exzesse in den USA. Anlass der Diskussion ist der Vorwurf von SPD-Chefin Esken: sie hatte von latentem Rassismus bei deutschen Sicherheitskräften gesprochen. - In Berlin wird am Vormittag der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle vorgelegt. Demnach haben sich 2019 deutlich mehr Menschen wegen rassistischer Diskriminierung an die Behörde gewandt als im Jahr davor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 07:00 Uhr