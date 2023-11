Das Wetter in Bayern: Trüb und regnerisch, 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Regen und meist dichte Wolken. Von Südwesten her auffrischender Wind mit starken bis stürmischen Böen. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. In der Nacht und in den nächsten Tagen regnet es weiter, bis Mittwoch bleibt es zudem recht windig. In den Nächten kühlt es ab bis plus 1 Grad, tagsüber erreichen die Temperaturen 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 06:00 Uhr