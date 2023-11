Das Wetter in Bayern: Trüb und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Heute meist stark bewölkt bis trüb, dazu viel Regen und Wind mit starken, vereinzelt stürmischen Böen. Für das Oberallgäu gibt es eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. In der Nacht vielerorts weiter Regen bei Tiefstwerten um 9 Grad. Auch in den nächsten Tagen bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen in der Nacht 9 bis 1 Grad, tagsüber maximal 6 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 11:45 Uhr