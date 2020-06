Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist trüb mit teils länger anhaltenden, örtlich gewittrigen Regenfällen. Höchstwerte 15 bis 22 Grad. In der Nacht weiterer Regen und Abkühlung auf 14 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin viele Wolken und zeitweise Regen. In den Nächten Abkühlung bis 11 Grad. Am Tag zwischen 16 und 23 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 10:00 Uhr