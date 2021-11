Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist trüb mit örtlichem Sprühregen. Hier und dort aber auch Auflockerungen. 5 bis 10 Grad. In der Nacht gebietsweise wieder Nebel. Tiefstwerte um 2 Grad. Auch in den nächsten Tagen vielerorts bewölkt oder trüb mit gelegentlichem Sprühregen. Nur Richtung Alpen freundlicher. 3 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 12:00 Uhr