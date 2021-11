Das Wetter in Bayern: trüb, später einzelne Auflockerungen, Höchstwerte 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Verbreitet stark bewölkt bis trüb mit gelegentlichem Sprühregen. Später in den unterfränkischen Bergen sowie in Alpennähe Auflockerungen. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 2 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Weiterhin vielerorts bewölkt oder trüb. Einzig in Alpennähe freundlicher, in den Alpen am Samstag viel Sonnenschein. Tiefstwerte bis -2 Grad, Höchstwerte bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 10:00 Uhr