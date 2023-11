Das Wetter in Bayern: Trüb, regnerisch und starker Wind, 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts stark bewölkt mit teils anhaltendem Regen. Dazu ist es windig mit vereinzelten stürmischen Böen. Für das Oberallgäu warnt der Deutsche Wetterdienst vor Starkregen mit Überflutungen und Überschwemmungen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 15 Grad. In der Nacht und in den nächsten Tagen bleibt es weiter regnerisch. Höchstwerte zwischen 6 und 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 09:00 Uhr