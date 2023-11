Das Wetter in Bayern: Trüb, regnerisch und starker Wind, 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts stark bewölkt mit teils anhaltendem Regen. Dazu ist es windig mit vereinzelten stürmischen Böen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 15 Grad. In der Nacht und in den nächsten Tagen bleibt es weiter regenerisch. In den Nächten sinkt die Temperatur auf plus 1 Grad, tagsüber ist es zwischen 6 und 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 07:00 Uhr