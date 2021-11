Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag trüb, stellenweise nieselt es auch leicht, nachmittags an den Alpen etwas freundlicher, bei sieben bis zehn Grad. Auch morgen nur an den Alpen heiter, sonst trüb, meist aber trocken. Am Montag stark bewölkt und lokal Schauer. Maximal 3 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 06:00 Uhr