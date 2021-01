Das Wetter in Bayern: trüb mit Schneefällen bei maximal -1 bis +4 Grad

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Trüb mit Schneefällen bei starken Winden. Höchstwerte -1 bis +4 Grad. Die Aussichten: Das trübe Tiefdruckwetter hält an. Morgen nur gelegentlich Schnee oder Schneeregen bei Höchstwerten von -1 bis +5 Grad. Am Donnerstag ergiebige Schneefälle, später in Regen übergehend. Auch am Freitag regnerisch. Mitunter sehr windig bei 2 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 06:00 Uhr