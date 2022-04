Das Wetter in Bayern: Trüb mit Regen und Schnee, Höchstwerte 0 bis 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute dichte Wolken mit teilweise länger anhaltendem Regen oder Schnee. Vor allem im Norden zunehmend bis in die Niederungen Schnee. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Die Aussichten: Morgen vor allem im Süden und in der Mitte weitere Schneefälle. Am Sonntag und Montag teils freundlich, teils bewölkt und oft trocken. Höchstwerte minus 1 bis plus 8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2022 04:00 Uhr