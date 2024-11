Das Wetter in Bayern: Trüb mit etwas Regen, Höchstwerte 1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb und etwas Regen, in höheren Lagen Schneeregen. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. In der Nacht ähnlich. Tiefstwerte um 2 Grad. Bis Samstag wenig Änderung - nur an den Alpen häufig sonnig. Höchstwerte 2 bis 11 Grad. In den Nächten ist Frost möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 06:00 Uhr