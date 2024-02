Das Wetter in Bayern: Trüb, im Norden Frankens zeitweise sonnig

Das Wetter in Bayern: Heute in Unterfranken und Teilen Oberfrankens zeitweise sonnig. Sonst stark bewölkt bis trüb mit örtlichem Sprühregen. Höchstwerte 7 bis 11 Grad. In der Nacht kühlt es auf Werte um 2 Grad ab. Morgen zunächst bewölkt oder trüb, später von Süden her zunehmend sonnig. Am Freitag wieder überwiegend bewölkt und vereinzelt Regen. Am Samstag mitunter auch freundlich. Höchstwerte 7 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 09:15 Uhr