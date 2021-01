Das Wetter in Bayern: Trüb, gebietsweise Schnee, Temperaturen zwischen minus 4 und 1 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Osten weitgehend trocken, sonst teilweise länger anhaltender Schneefall. Für die Allgäuer Alpen gibt es eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und minus 4 Grad. In der Nacht gebietsweise Schnee bei Tiefstwerten um minus 3 Grad. Die Aussichten: Bis Dienstag geht der Schneefall allmählich in Regen über, ab Mittwoch freundlicher. Die Höchsttemperaturen steigen auf drei bis neun Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 12:00 Uhr