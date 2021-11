Das Wetter in Bayern: Trüb, gebietsweise Schnee, Höchstwerte 0 bis 3 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 06:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute meist bewölkt bis trüb, vereinzelt Schnee oder Schneeregen, vorallem von den Alpen bis zum Bayerischen Wald. Höchstwerte null bis drei Grad. In den nächsten Tagen weiterhin bewölkt und gelegentlich, am Dienstag teils länger anhaltend Schnee, später teils in Regen übergehend. Höchstwerte minus zwei 2 bis plus fünf Grad. Am Mittwoch südlich der Donau meist trocken und ab und zu sonnig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.11.2021 06:30 Uhr