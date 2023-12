Das Wetter in Bayern: Trüb, gebietsweise Regen; Höchstwerte 3 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb und gebietsweise, an den Alpen öfter Regen. Am späten Nachmittag und am Abend im Bergland sowie in den Alpentälern auch Schnee. Höchstwerte 3 bis 7 Grad. Morgen ebenfalls trüb, im Bergland Schnee. Am Wochenende südlich der Donau freundlicher, vor allem an den Alpen am Sonntag oft sonnig; ansonsten überwiegend bewölkt aber meist trocken. Höchstwerte 2 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 08:00 Uhr