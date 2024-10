Das Wetter in Bayern: Trüb, gebietsweise auch sonnig; Höchstwerte 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen westlich des Inns oft sonnig, auch in Ostbayern gebietsweise sonnige Abschnitte. Ansonsten bewölkt oder trüb durch Hochnebel, später von Süden her langsam Auflockerungen. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. In der Nacht erneut vielerorts Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen und am Wochenende gebietsweise länger trüb durch Nebel und Hochnebel, ansonsten häufig Sonnenschein. Höchstwerte 15 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 12:45 Uhr