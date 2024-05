Das Wetter in Bayern: Trüb, besonders im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und örtlich Regen, im Alpenvorland vielerorts nass. Ab dem späten Nachmittag in Unterfranken freundlicher. 11 bis 19 Grad. In der Nacht nur noch an den Alpen Regen. Im Norden teils auch länger klar bei Tiefstwerten um 7 Grad. In den kommenden Tagen meist trocken und recht freundlich. Nachmittagstemperaturen zwischen 16 und 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 12:00 Uhr