Das Wetter in Bayern: Trocken und mild bei 8 bis 14 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.02.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nach Nebel vielerorts wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, in Alpennähe oft länger sonnig. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt, örtlich etwas Regen, Tiefstwerte um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist bewölkt, aber trocken, sonnige Abschnitte am ehesten im nördlichen Franken und an den Alpen. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Am Wochenende immer freundlicher und milder bei 9 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2021 09:00 Uhr