Das Wetter in Bayern: trocken und meist freundlich

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend meist freundlich. In der Nacht örtlich Nebel, es kann Frost geben bei bis zu minus 2 Grad. Morgen und am Samstag meist sonnig, aber recht windig. Am Sonntag kann Sarahstaub den Himmel trüben. Örtlich Schauer. Es wird wärmer bei 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 18:00 Uhr