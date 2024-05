Das Wetter in Bayern: trocken bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: in der Nähe der Alpen ist es bewölkt, sonst verbreitet sonnig mit Höchstwerten zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 8 bis 5 Grad. In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen dann bei 18 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 15:45 Uhr