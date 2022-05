Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend sonnig, aber windig. Tiefstwerte in der Nacht 16 bis 9 Grad. Morgen teils längere sonnige Abschnitte, später am Tag einzelne Schauer und Gewitter. Am Freitag im Norden freundlich, im Süden wechselhaft. Am Samstag viel Sonnenschein, an den Alpen einzelne Gewitter. Sommerlich warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 17:00 Uhr