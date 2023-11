Das Wetter in Bayern: Teilweise noch glatt, später an den Alpen sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag teils noch glatte Straßen. In Alpennähe zeigt sich öfter die Sonne. Ansonsten meist bewölkt, insbesondere am Nachmittag. Die Höchstwerte liegen bei plus 4 bis minus 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch am Freitag und Samstag oft bewölkt und zeitweise Schnee oder Schneeregen. An den Alpen kann es auch länger regnen. Bei plus 2 bis minus 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 06:00 Uhr