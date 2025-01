Das Wetter in Bayern: teils zäher Nebel, teils sonnig bei Höchstwerten von -1 bis +6 Grad.

Das Wetter in Bayern: Teils länger neblig-trüb, gebietsweise freundlich. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. In der Nacht verbreitet Nebel. Tiefstwerte: minus 2 bis minus 8 Grad. Morgen ähnlich. Am Wochenende kann es auch in den Niederungen teils sonnig werden. //STOPP// Die Temperaturen steigen am Tag auf minus 2 bis plus 7 Grad - in der Nacht Tiefstwerte bis minus 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 13:00 Uhr