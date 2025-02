Das Wetter in Bayern: teils zäher Nebel, sonst sonnig bei 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Besonders im Süden aber auch in Teilen Frankens zäher Nebel und Hochnebel. Sonst sonnig bei maximal 0 bis 5 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen -1 und -9 Grad. In den kommenden Tagen ändert sich wenig, am Donnerstag kommt an den Alpen länger die Sonne durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 12:00 Uhr