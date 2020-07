Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Westen überwiegend sonnig, am östlichen Alpenrand vereinzelt Regen. Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen oft sonnig. Im Mittelgebirgsraum sowie in den Alpen gelegentlich Schauer oder Gewitter, bei 23 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 10:00 Uhr