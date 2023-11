Das Wetter in Bayern: Teils wolkig, teils länger sonnig, 8 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens oft bewölkt, sonst zunächst längere sonnige Abschnitte. Später bewölkt und von Westen her Regen und recht windig. Höchstwerte 8 bis 12 Grad. In der Nacht gebietsweise schauerartiger Regen. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen im Süden immer wieder sonnige Abschnitte. Im Norden meist bewölkt mit Regen und teils starkem Wind. Tageshöchstwerte 8 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 10:00 Uhr