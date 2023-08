Das Wetter in Bayern: Teils wolkig, teils klar und Abkühlung bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bei abflauendem Wind teils wolkig, teils klar, Temperaturrückgang auf 11 bis 6 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein, in Richtung Mittelgebirge vereinzelt Regen. Am Mittwoch teils gewittrige Schauer. Am Donnerstag überwiegend sonnig. Tageshöchstwerte 16 bis 23, am Donnerstag 20 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2023 19:45 Uhr