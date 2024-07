Das Wetter in Bayern: Teils wolkig, teils klar bei 18 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht lässt die Schauerneigung nach, Regen nur noch in Alpennähe. Gebietsweise klart es auf, Abkühlung auf 18 bis 12 Grad. Morgen in Alpennähe bewölkt mit vereinzelten Schauern und Gewittern, sonst zunehmend freundlicher bei 22 bis 26 Grad, zum Ende der Woche wieder heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2024 20:00 Uhr