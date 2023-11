Das Wetter in Bayern: teils wolkig, teils klar; Abkühlung auf 8 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils bewölkt; im Westen vereinzelt etwas Regen. Zum frühen Morgen hin lokale Nebelfelder. Tiefstwerte 2 bis 8 Grad. Heute im Osten noch länger sonnig, sonst von Westen her Regenfälle. Morgen bewölkt und gebietsweise Regen. Am Samstag wieder freundlicher.Tageshöchsttemperaturen 7 bis 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 01:00 Uhr