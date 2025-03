Das Wetter in Bayern: teils wolkig, teils freundlich und mild

Das Wetter in Bayern: Heute teils wolkig, teils länger sonnig. Vereinzelt etwas Regen, ab dem Nachmittag sind an den Alpen Gewitter nicht ausgesch. Es weht ein lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. Die Nacht bleibt bleibt frostfrei. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen wechselhaft bei maximal 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 10:00 Uhr