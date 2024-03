Das Wetter in Bayern: Teils wolkig mit Schauern, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: An den Mittelgebirgen noch vereinzelte Schnee- und Regenschauer. Ansonsten meist freundlich. Südlich der Donau später auch länger Sonne. Temperaturanstieg auf 6 bis 12 Grad. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um 0 Grad. Morgen sonnig mit nur einigen wenigen Wolken. Am Mittwoch und Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern, tagsüber maximal 6 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 11:00 Uhr