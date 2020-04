Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in Alpennähe und im Nordosten bewölkt. Im oberfränkischen Bergland kann es regnen und schneien, sonst länger sonnig, nur einige Wolken. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Die Aussichten: Bis Freitag viel Sonnenschein. Höchstwerte morgen 14 bis 20, ab Donnerstag 17 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 07:00 Uhr