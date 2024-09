Das Wetter in Bayern: teils unwetterartiger Regen bei 6 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis nach Niederbayern Regen, später auch in Oberfranken und der Oberpfalz. Sonst nur einzelne Schauer und in Unterfranken auch sonnige Abschnitte bei 6 bis 15 Grad. Für das Südliche Ober- und Niederbayern, den Alpenrand und den Bayerischen Wald gilt eine Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen oder Dauerregen. In der Nacht vielerorts Regen und in den Alpen Schnee. Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen nur nördlich des Mains sonnige Abschnitte. Am Sonntag teils sonnig, teils bewölkt. Am Montag trüb und weitere Regenfälle. Höchstwerte 6 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2024 09:45 Uhr