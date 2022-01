Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig, um 0 Grad

Sibler fordert einheitliche Corona-Regeln in Bayern

München: Der bayerische Kunstminister Sibler hat der Kultur-Branche weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. Im BR-Interview sagte Sibler, die bestehenden Regeln würden auf den Prüfstand gestellt. Er sprach sich für einheitliche Regeln in der Gastronomie, an den Hochschulen und in der Kultur aus. Der CSU-Politiker verwies auf Gespräche mit Kultur-Verantwortlichen an einem Runden Tisch heute Nachmittag. Dabei soll auch über die Besucher-Begrenzung auf 25 Prozent bei Kulturveranstaltungen gesprochen werden; in dem Interview stellte Sibler eine Erhöhung in Aussicht, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit sicherstellen zu können. In der bayerischen Gastronomie gilt weiter die 2G-Pflicht. Im Theater oder im Kino müssen sich Geimpfte und Genesene zusätzlich testen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2022 10:00 Uhr