Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig, Höchstwerte 3 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Bergen viel Sonnenschein. Ansonsten oft zäher Nebel, stellenweise Sprühregen. Höchstwerte 3 bis 12 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen ähnlich wie heute, Dienstag bayernweit bewölkt mit gelegentlichem Regen. Am Mittwoch teils bewölkt, teils freundlich, meist trocken. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In den Nächten ist Frost möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 06:00 Uhr