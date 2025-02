Das Wetter in Bayern: teils trüb, teils sonnig bei maximal 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag sorgt Hochnebel in weiten Teilen von Oberbayern und Schwaben für trübes Wetter. Ansonsten ist es sonnig mit einigen Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad. In der Nacht rutschen die Werte unter den Gefrierpunkt. Morgen und am Dienstag wird es in vielen Regionen sonnig, teils aber auch trüb, bei ähnlichen Temperaturen wie heute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 15:00 Uhr