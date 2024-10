Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig - bei maximal 12 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: In manchen Niederungen weiterhin trüb. Sonst aufgelockert bewölkt mit teils längeren freundlichen Abschnitten. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. In der Nacht wieder zunehmend neblig. Es kühlt auf Werte um 8 Grad ab. In den kommenden Tagen bis Dienstag bleibt das Wetter ähnlich, in den südbayerischen Bergen gibt es viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 13:00 Uhr