Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig bei maximal 10 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute in den Alpen und in den Kammlagen des Bayerischen Waldes meist sonnig. Sonst zunächst vielerorts trüb durch Nebel oder Hochnebel, später vor allem nach Süden und Südwesten hin zum Teil sonnig. Höchstwerte 10 bis 18 Grad. Morgen in den Alpen überwiegend sonnig, sonst bewölkt. Sonntag und Montag oft freundlich. Höchstwerte 9 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2024 04:00 Uhr