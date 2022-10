Nachrichtenarchiv - 12.10.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nach zähem Nebel- und Hochnebel wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Alpenvorland bis in den Nachmittag hinein trüb. Am östlichen Alpenrand etwas Regen. Höchstwerte 15 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 6 Grad. Bis einschließlich Samstag meist bewölkt, zeitweise etwas Regen bei 14 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2022 06:00 Uhr