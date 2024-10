Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig bei 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In Niederungen ist es heute länger neblig-trüb, freundliche Abschnitte gibt es am ehesten am Nachmittag. Dagegen scheint in den Alpen die Sonne, später auch im höheren Alpenvorland. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen und am Samstag wird es teils neblig-trüb, teils freundlich. Am Sonntag scheint in ganz Bayern meist die Sonne. Höchstwerte 8 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 07:00 Uhr