Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig, 8 bsi 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag zäher Hochnebel im Alpenvorland und an der oberen Donau, sonst sonnig. Höchstwerte je nach Nebel 8 bis 15 Grad. Kommende Nacht überwiegend klar, Abkühlung auf 2 Grad. Von morgen bis Mittwoch wenig Änderung, Höchstwerte in den Alpen bis 17 Grad, sonst 7 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 13:00 Uhr