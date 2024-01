Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig, - 3 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden und an der oberen Donau oft trüb. Auch im Süden teils länger trüb durch Hochnebel, teils aber auch sonnig, vor allem an den Alpen. Höchstwerte minus 3 bis plus 2 Grad. In der Nacht Werte um minus 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Vor allem in Alpennähe oft sonnig, sonst bewölkt oder trüb. Im Mittelgebirgsraum gelegentlich Schnee. Von Sonntag an lebhafter Wind, besonders im Norden Bayerns. Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 06:00 Uhr