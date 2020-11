Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig, 0 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: An den Alpen viel Sonne, auch in Teilen Frankens zeitweise freundlich. Sonst meist trüb. Höchstwerte zwischen 0 Grad im Nebel und bis zu 8 Grad in manchen Alpentälern. In der Nacht dann Tiefsttemperaturen zwischen 0 und -5 Grad. Auch morgen und am Montag teils sonnig, teils trüb. Nur mehr -1 bis +6 Grad. Am Dienstag Schnee und Schneeregen. In den Nächten Frost.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 14:45 Uhr