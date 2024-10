Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung zähen Nebels teils freundlich. Im höheren Bayerischen Wald sowie in Alpennähe viel Sonnenschein. Temperaturanstieg auf 13 bis 19 Grad. In der kommenden Nacht zunehmend neblig bei Werten um 8 Grad. Bis Donnerstag weiterhin teils neblig-trüb, teils freundlich und besonders viel Sonnenschein in den Alpen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 10:00 Uhr