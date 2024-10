Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung zähen Nebels teils freundlich bei maximal 13 bis 19 Grad. Im höheren Bayerischen Wald sowie in Alpennähe viel Sonnenschein. In der kommenden Nacht zunächst teils klar und dann zunehmend neblig bei Werten um 8 Grad. Bis Donnerstag weiterhin teils neblig-trüb, teils freundlich und besonders viel Sonnenschein in den Alpen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 06:00 Uhr