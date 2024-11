Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils klar, 8 bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Weiterhin zäher Hochnebel in Schwaben und Oberbayern, sonst klar oder leicht bewölkt. In der Nacht teils klar, teils zunehmend trüb durch Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte zwischen plus 5 und minus 3 Grad. Von morgen bis Mittwoch überwiegend sonniges Wetter, Höchstwerte in den Alpen bis 17 Grad, sonst 7 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 18:00 Uhr