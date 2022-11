Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils freundlich. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.

Das Wetter in Bayern: In manchen Niederungen immer noch trüb durch Hochnebel. Sonst meist freundlich bei Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt, mitunter etwas Regen, örtlich Nebel bei 8 bis 2 Grad. Morgen in Nordbayern bewölkt, im Süden freundlicher mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Am Dienstag abseits von Nebel und Hochnebel immer wieder sonnig. Höchstwerte 11 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2022 15:00 Uhr