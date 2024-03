Das Wetter in Bayern: teils trüb, später sonnig, 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag noch gebietsweise trüb durch Nebel und Hochnebel. Sonst sonnig bei 7 bis 12 Grad, dazu windig. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 0 Grad. Am Wochenende dann bei 8 bis 16 Grad Sonne und einige Wolken, am Sonntag Abend in Schwaben Schauer möglich. Am Montag wechselnd bewölkt mit Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.03.2024 09:45 Uhr